В ЮАР рассказали об опасности использования iPhone чиновниками

"Нельзя допустить, чтобы мы ходили с айфонами и айпадами. Нельзя допустить, чтобы президенты стран находились рядом с четырьмя-пятью айфонами и считали, что они в безопасности. Они в таком случае вообще не в безопасности. Эту технологию легко взломать, легко через нее проникнуть в офис президента, легко проникнуть в любое правительственное учреждение", - указал он.

Советник президента ЮАР подчеркнул, что в его обязанности входит и превентивная работа по недопущению такого развития событий. "В ЮАР мы не делаем свои айфоны, мы их закупаем за границей. Так что хакеры могут взломать любой телефон в ЮАР. Это одна из важнейших проблем, которая стоит перед нами, - продолжил он. - Да, вы об этом можете не знать, но это происходит каждый день. Цена наших потерь - миллионы рандов (национальная валюта ЮАР - прим ТАСС)".