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Папа римский призвал Россию возобновить зерновую сделку

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди обратился к правительству России с призывом возобновить зерновую сделку. Об этом пишет ТАСС.

Папа римский обратился с призывом к России во время проповеди
© globallookpress.com

Понтифик отметил,что на фоне конфликта следует молиться за Украину.

Франциск заметил, что необходимо вернуться к черноморской инициативе, добиться того, чтобы сухогрузы могли безопасно перевозить зерно.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. Документы подписали представители России, Турции, Украины, а также ООН.

В рамках сделки предусматривался беспрепятственный вывоз российской и украинской сельскохозяйственной продукции, запуск аммиакопровода, подключение к SWIFT Россельхозбанка. Согласно договору, зерно должно было поступать в нуждающиеся страны.

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В июле 2023 года Москва заявила о завершении зерновой сделки на фоне того, что ни одно условие, выдвинутое Россией, не было выполнено, а зерно направлялось преимущественно не в Африку, а в богатые страны Европы.

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