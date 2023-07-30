Папа римский обратился с призывом к России во время проповеди

Папа Римский Франциск после традиционной воскресной проповеди обратился к правительству России с призывом возобновить зерновую сделку. Об этом пишет ТАСС.

Понтифик отметил,что на фоне конфликта следует молиться за Украину.

Франциск заметил, что необходимо вернуться к черноморской инициативе, добиться того, чтобы сухогрузы могли безопасно перевозить зерно.

Напомним, что зерновая сделка была заключена в Стамбуле в июле 2022 года. Документы подписали представители России, Турции, Украины, а также ООН.

В рамках сделки предусматривался беспрепятственный вывоз российской и украинской сельскохозяйственной продукции, запуск аммиакопровода, подключение к SWIFT Россельхозбанка. Согласно договору, зерно должно было поступать в нуждающиеся страны.