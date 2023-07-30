Протестующие подожгли посольство Франции в Нигере

Протестующие в Нигере устроили поджог здания посольства Франции. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщают Yahoo News.

По данным издания, дверь посольства охвачена огнем, силы полиции сдерживают толпу, не давая ворваться внутрь. Участники акции пытались проникнуть на территории французского посольства. Как сообщает ТАСС, в акции протеста участвуют тысячи местных жителей, требующих закрытия иностранных военных баз на территории страны. Участники акции сорвали табличку посольства с ворот здания. Демонстранты заявляют о своей поддержке захвативших 26 июля власть в стране военных.

Ранее 30 июля ведущая оппозиционная партия Нигера «МОДЕН/ФА-Лумана» поддержала мятежников. Сторонники военных вышли на митинг с российскими флагами.