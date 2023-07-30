Треть пляжей Кипра может полностью исчезнуть

К 2100 году треть пляжей (28%) Кипра может полностью исчезнуть из-за климатических изменений, а две трети (до 72%) будут безвозвратно размыты, выяснили ученые из Эгейского университета (Турция). Результаты работы исследователей были опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.

Ученые рассмотрели разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При существенном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 метра. Тогда полностью размоет лишь 9% пляжей, а 47% — размоет до половины их нынешней максимальной ширины.

Если не ввести ограничения на выбросы антропогенных парниковых газов, уровень моря повысится на 2,04 метра. В этом случае до 72% пляжей острова Кипр будут безвозвратно размыты до половины своей ширины, а до 30% пляжей могут полностью исчезнуть.