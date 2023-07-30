Треть пляжей Кипра может полностью исчезнуть
К 2100 году треть пляжей (28%) Кипра может полностью исчезнуть из-за климатических изменений, а две трети (до 72%) будут безвозвратно размыты, выяснили ученые из Эгейского университета (Турция). Результаты работы исследователей были опубликовали в журнале Frontiers in Marine Science.
Ученые рассмотрели разные сценарии воздействия парниковых газов на уровень моря к 2100 году. При существенном ограничении антропогенных выбросов, уровень моря к 2100 году повысится примерно на 1,29 метра. Тогда полностью размоет лишь 9% пляжей, а 47% — размоет до половины их нынешней максимальной ширины.
Если не ввести ограничения на выбросы антропогенных парниковых газов, уровень моря повысится на 2,04 метра. В этом случае до 72% пляжей острова Кипр будут безвозвратно размыты до половины своей ширины, а до 30% пляжей могут полностью исчезнуть.
Современное повышение уровня моря — наблюдаемый с середины XIX века процесс, в результате которого на протяжении одного лишь XX века глобальный уровень моря повысился на 17 см. Главной причиной данного процесса является глобальное потепление. Более теплый климат влияет на уровень всемирных океанов двумя способами. Первым из них является термическое расширение воды, которая таким образом обретает больший объем. Вторым является всемирное таяние льдов, привносящее дополнительную воду в мировой океан.