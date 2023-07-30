ПРЕТОРИЯ , 30 июля. /ТАСС/. Ведущая оппозиционная партия Нигера Нигерское демократическое движение за африканскую федерацию - "МОДЕН/ФА-Лумана Африка" объявила о своей поддержке военных, захвативших в стране власть в результате государственного переворота.

"Мы заявляем о своей поддержке Национального совета спасения родины и призываем граждан страны оказывать ему содействие до тех пор, пока члены совета сохраняют верность своим целям, которые привели их к захвату государственной власти, - цитирует заявление партии Нигерское агентство печати. - События последних трех дней открывают новые страницы законных надежд всех граждан Нигера".