Зеленскому предсказали войну из-за нежелания проводить выборы

Украина может столкнуться с гражданской войной, если ее власти решат не проводить выборы, отмененные в стране из-за режима военного положения. Об этом заявил Олег Соскин, экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы, пишет РИА Новости.

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Чиновник считает, что действующий глава государства Владимир Зеленский, отказывающийся отменять военное положение, рискует потерять легитимность, когда срок его полномочий на посту иссякнет.

«Эта власть будет считаться нелегитимной. А раз нелегитимная, то она вне закона, и любой украинец в рамках пятой статьи конституции может уничтожать мятежников», — предсказал Соскин.

Парламентские выборы, согласно законодательству, должны состояться на Украине осенью 2023 года, президентские — в марте 2024 года. При этом во время режима военного положения голосование проводиться не может.