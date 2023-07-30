В Минобороны Италии прокомментировали контрнаступление ВСУ

Минобороны Италии о конфликте на Украине: «никто не знает, когда это закончится»

Медленное контрнаступление украинских войск показывает, что конфликт может растянуться на значительный период времени, заявил глава Минобороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом пишет Corriere della Sera.

«Никто не знает, когда это закончится», - подчеркнул глава оборонного ведомства.

По его оценке, ситуация в настоящее время зашла в тупик.

Соответственно, военные аналитики предполагают, что конфликт затянется.

Крозетто отметил, что российские оборонительные укрепления существенно затрудняют наступательные действия.

Сроки окончания конфликта будут зависеть от политического выбора, констатировал министр обороны.

Напомним, что о контрнаступлении ВСУ начали говорить сразу после отвода российских войск в ноябре 2022 года.

Первоначально активные боевые действия были запланированы на февраль 2023 года, затем наступление перенесли на март, далее - на май. В итоге, оно началось только 4 июня.