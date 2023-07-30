Молдавские фермеры пожаловались на проблемы из-за украинского зерна и попросили власти создать экспортный коридор для своей продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление молдавской ассоциации «Сила фермеров».

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В ходе встречи с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, а также руководством Таможенной службы и компаниями-экспортерами зерновых и масличных культур объединение рассказало о негативном влиянии на молдавских фермеров увеличения транзита продукции с Украины.

Отмечается, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен. Тысячи аграриев ежедневно подвергаются давлению и угрозам со стороны кредиторов, наживают долги перед государством и не могут получить субсидии даже на возмещение акцизов.