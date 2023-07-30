СМИ: перевороты в Африке угрожают интересам США в регионе

В Центральной Африке в последние годы образовался «пояс» государств, в которых были свергнуты избранные правители, рассказал обозреватель Деклан Уолш в статье для The New York Times.

В регионе Сахель, одном из крупнейших в Африке, располагаются 12 стран, в том числе, Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

По мнению аналитика, военный переворот в Нигере «опрокинул последнюю костяшку домино» в группе лояльных Западу африканских стран от Гвинеи на западе до Судана на востоке.

Таким образом, уточнил Уолш, большая группа государств сбросила демократически избранных президентов, часть из которых была союзниками США на континенте.

По его мнению, на фоне сложившейся в регионе ситуации, значительно осложнилась борьба Соединенных Штатов с исламистскими боевиками.

Кроме того, до переворота Нигер играл ключевую роль в стратегии Пентагона. В нем располагались военные базы, на которых были размещены свыше тысячи американских военнослужащих.

Пришедшие к власти в стране военные, предположил автор, могут потребовать немедленного вывода американцев из республики. После этого, добавил он, будет «открыта дверь для Москвы».