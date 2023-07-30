Стал известен размер судебных издержек команды Трампа

Команда экс-президента США Дональда Трампа потратила более 40 миллионов долларов на судебные издержки в первой половине 2023 года. Деньги расходовались на защиту Трампа, его советников и других лиц.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на анонимные источники, «знакомые с этим вопросом».

«Ожидается, что Save America, Комитет политический действий (PAC) бывшего президента раскроет данные о 40,2 миллиона долларов, ушедших на судебные расходы», - пишет издание.

Отчет, по данным источников, будет опубликован в понедельник, 31 июля.

Эта сумма больше, чем любые другие расходы, понесенные Комитетом во время президентской кампании Трампа - 2024.

Все постпрезидентские юридические расходы команды Трампа вырастут примерно до 56 миллионов долларов.

Советники Трампа говорят, что расходы на предоставление адвокатов десяткам людей необходимы и «будут продолжать расти как грибы» по мере продолжения расследований, запланированных судебных процессов и появления новых обвинений.

Источники газеты заявили, что во время опроса потенциальных свидетелей, связанных с Трампом, прокуроры подняли вопрос о том, кто платит за их адвокатов и почему.

Трампу грозит федеральное обвинение во Флориде, Нью-Йорке и перспектива дополнительных уголовных обвинений в Вашингтоне и округе Фултон, штат Джорджия.