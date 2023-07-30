В США рассказали об одной из основных улик против Трампа

«Трамп держал у себя эти секретные документы несколько месяцев. Он показывал их... даже тем, у кого не было на это доступа... Это дало правительству возможность собрать еще доказательств того, что он не вернул документы сразу, и использовать это в суде», — подчеркнул Страк.