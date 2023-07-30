Ураган с порывами ветра скоростью до 136 км/ч обесточил свыше 200 тыс. человек в трех штатах США, сообщает The Washington Post.

По данным издания, без света остались 78 тыс. человек в штате Вирджиния, 75 тыс. человек в штате Мэриленд, а также 14 тыс. человек в округе Колумбия, где расположена столица США Вашингтон.

Сообщается о двух пострадавших с легкими и тяжелыми травмами в Вашингтоне. Уточняется, что ураган повалил деревья. Они упали на дома и автомобили, в результате часть автодорог была перекрыта.

Кроме того, мощные порывы ветра срывали уличные туалеты и дорожные знаки, а также черепицу с крыш.