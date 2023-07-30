Украинский лидер Владимир Зеленский теряет доверие разочаровывающегося в Киеве Запада, сообщает USA Today со ссылкой на профессора Сиракузского университета Шона Макфейта.

Сегодня президент Украины находится в затруднительном положении, так как победить он не в состоянии, а проиграть он себе позволить не может. При этом наступление украинской армии захлебывается, указал эксперт.

Он отметил, что Североатлантический альянс испытывает усталость доноров и разочарование в связи с бахвальством Зеленского, который теряет доверие. Макфейт назвал поставки вооружения Киеву безумием.

«США выигрывают сражения и проигрывают войны вот уже 50 лет», — подчеркнул Макфейт.

Западные официальные лица заявили, что на юго-востоке Запорожской области происходит наращивание войск и огневой мощи, а российский лидер Владимир Путин 27 июля признал, что «боевые действия значительно активизировались». Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби, которого спросили о прогрессе, достигнутом Киевом, заявил, что «это не тупик. Они не просто заморожены. Украинцы движутся».