Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине
Экс-президент США Дональд Трамп призвал конгресс отказать в выделении новых сумм Киеву.
Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена.
«Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины», — сказал экс-президент.
Кроме того, он пообещал в случае победы на выборах потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву.