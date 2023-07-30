Трамп призвал конгресс не выделять новых сумм Украине

Отмечается, что Трамп связал многомиллиардную американскую помощь Украине с крупными заработками семьи своего преемника Джо Байдена .

«Джо Байден скомпрометирован, он втягивает нас в глобальный конфликт от имени той самой страны Украины», — сказал экс-президент.

Также Трамп назвал безумными рассуждения о приёме Украины в НАТО .

Кроме того, он пообещал в случае победы на выборах потребовать от Европы возмещения за помощь Киеву.