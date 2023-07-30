"Мне жаль говорить об этом. Не хватило стержня, - отметил он, комментируя ситуацию вокруг участия Путина в саммите БРИКС. - Многие люди на местах говорили, что они собираются защищать президента Путина, потому что они любят его. Мы находимся там, где мы есть, благодаря России, а не из-за Америки, не из-за Британии. Россия пожертвовала всем ради того, чтобы мы были там, где мы есть сегодня".