СМИ сообщили о взрывах в Херсоне

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Ранее Военная хроника сообщила о прилёте в Сумах ; предположительно, ракета уничтожила расположение украинских военных в бывшем здании высшего артиллерийского училища.

Перед этим стало известно об ударе ракетами «Искандер» по Запорожью. Воздушная тревога, предположительно, была объявлена уже после попадания по цели.