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Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

В Киеве переименуют монумент «Родина-мать»
© РИА Новости

Он сообщил, что на заседании учёного совета музея приняли ряд важных решений.

«Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — приводит РИА Новости слова Савчука.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю «тщательно проработать» возможность переименования России в Московию.

Монумент «Родина-мать» подсветили в цвета флагов США и Украины

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что слова Зеленского о переименовании России в «Московию» относится к нелепым курьёзам, Россия — великая держава и останется ей.

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