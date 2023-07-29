В Киеве переименуют монумент «Родина-мать»

Монумент «Родина-мать» в Киеве переименуют в «Украину-мать». Об этом заявил гендиректор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук.

Он сообщил, что на заседании учёного совета музея приняли ряд важных решений.

«Одно из них — переименование монумента «Родина-мать» в монумент «Украина-мать», — приводит РИА Новости слова Савчука.