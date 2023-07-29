СМИ сообщили о взрывах в Сумах

В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыЕщёВ миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиАналитикаИгрыСМИ сообщили о взрывах в СумахТАСС29 июля, 20:28Взрывы произошли вечером в Сумах на востоке Украины.© Flickr / proteussОб этом сообщило украинское издание "Общественное".Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.В мире2Главные новостиБольше новостейТАСС: главные новостиWSJ узнала о планах Саудовской Аравии в августе провести мирные переговоры по УкраинеВ Краснодаре произошел конфликт с применением насилия против сотрудников ДПСМИД Дании привлек дополнительные ресурсы для работы после сожжения Корана