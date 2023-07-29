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СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы произошли вечером в Сумах на востоке Украины.

СМИ сообщили о взрывах в Сумах
© Flickr / proteuss

Об этом сообщило украинское издание "Общественное".

Подробности не приводятся. Местные власти ситуацию пока не комментировали.

В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.

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