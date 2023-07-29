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СМИ: в Запорожье прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву Запорожье включились сигналы воздушной тревоги. Кроме того, жители города слышали взрыв, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

СМИ сообщили о взрыве в Запорожье
© globallookpress.com

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», уточнил, что в городе были слышны несколько взрывов.

«Как сообщают мне земляки, в зависимости от района были слышны от двух до четырёх прилётов», - пояснил политик.

По его данным, удар по объектам в городе нанесли ОТРК «Искандер».

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Данные о том, по каким конкретно точкам ударили комплексы, пока не предоставляются.

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