СМИ сообщили о взрыве в Запорожье

В подконтрольном Киеву Запорожье включились сигналы воздушной тревоги. Кроме того, жители города слышали взрыв, пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», уточнил, что в городе были слышны несколько взрывов.

«Как сообщают мне земляки, в зависимости от района были слышны от двух до четырёх прилётов», - пояснил политик.

По его данным, удар по объектам в городе нанесли ОТРК «Искандер».