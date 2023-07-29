В Колумбии арестовали сына президента страны

Полиция арестовала Николаса Петро, сына президента Колумбии Густаво Петро, по обвинению в отмывании активов и незаконном обогащении. Об этом пишет РИА «Новости».

В генпрокуратуре республики отметили, что сын президента был задержан в 6:00 в субботу, 29 июля, на основания выданного ведомством ордера. Кроме того, была арестована бывшая жена Николаса - Дэй Васкес.

Глава государства подтвердил сведения ведомства об аресте своего сына. Он заметил, что ему «больно и грустно» видеть, что Николас оказался в такой ситуации.

Вместе с тем, уточнил президент, он не станет поддаваться сантиментам и, в соответствии с законом, представит прокуратуре необходимые гарантии и не станет препятствовать ее деятельности.

По данным следствия, Николас Петро активно сотрудничал с наркокартелями, выступал в качестве мнимого посредника между преступными группами и своим отцом.

В генпрокуратуре уточнили, что собранные от картелей деньги молодой человек присвоил и использовал в своих целях.