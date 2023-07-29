В Казахстане полностью запретят вейпы

В Казахстане ввели полный запрет на вейпы. Об этом сообщает Telegram-канал казахстанской партии Respublica.

«Правительство Республики Казахстан приняло решение о полном запрете вейпов, жидкостей и ароматизаторов к ним», - сказано в сообщении.

Отмечается, что этому предшествовала большая работа политиков, депутатов, государственных и общественных организаций.

По данным республиканского минфина, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. За 2,5 года в Казахстан ввезли около 3 млн штук вейпов. Этот бизнес является высокодоходным.

В июне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил на Национальном курултае, что вейпы и электронные сигареты угрожают здоровью нации.

«Вейпы сами по себе вредные, и от них до настоящих наркотиков один шаг», - сказал глава страны.

Он добавил, что республике необходимы системные срочные меры.