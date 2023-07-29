Блинкен призвал Пекин пресечь передачу в РФ технологий производства дронов

Вашингтон ожидает, что власти КНР пресекут мнимую передачу в Россию технологий двойного назначения, применяемых для производства беспилотников, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, в Брисбене (Австралия) прошли переговоры между Блинкеном, шефом Пентагона Ллойдом Остином с одной стороны, и министрами обороны и иностранных дел Австралии Ричардом Марлзом и Пенни Вонг - с другой. По итогам встречи госсекретарь сделал заявление.

Чиновник напомнил, что Пекин неоднократно заверял США, а также многие другие государства в том, что не оказывает «материальную летальную поддержку России для использования на Украине».

Блинкен подчеркнул, что в Соединенных Штатах очень серьезно относятся к высказываниям китайских официальных лиц.

По его словам, в Вашингтоне опасаются, что некие структуры в Китае якобы предоставляют Москве разнообразные технологии, часть которых может применяться в производстве беспилотников и других вооружений, которые впоследствии применяются на Украине.