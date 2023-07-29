Зеленский заявил, что посетил передовые позиции ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что в честь профессионального праздника посетил «передовые позиции украинских сил спецопераций» на Артемовском направлении.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на запись Зеленского в соцсетях.

«Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем. Заслушал доклад командира, пообщался с военными», - написал Зеленский.

По его словам, встреча прошла на передовых позициях сил специальных операций «на Бахмутском направлении».

В Киеве 29 июля отмечают День сил специальных операций. Это одно из засекреченных подразделений ВСУ. В него входят части спецназа и военных пропагандистов, занимающихся «информационно-психологическими» атаками.