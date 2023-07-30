Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Армения подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить против Азербайджана промежуточные меры из-за задержания жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.

"Заявление о защите прав Вагифа Хачатряна представлено в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана", - говорится в заявлении.

Азербайджанские силовики задержали Хачатряна после того, как он в составе группы других жителей с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлялся в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем.

По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией, возле моста Хакари.