Армения обратилась в ЕСПЧ для защиты задержанного Азербайджаном жителя Карабаха

Армения подала иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием применить против Азербайджана промежуточные меры из-за задержания жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Об этом сообщила пресс-служба офиса представителя страны по международным правовым вопросам.
"Заявление о защите прав Вагифа Хачатряна представлено в ЕСПЧ с требованием применить промежуточные меры в отношении Азербайджана", - говорится в заявлении.
Азербайджанские силовики задержали Хачатряна после того, как он в составе группы других жителей с помощью Международного комитета Красного Креста (МККК) отправлялся в Армению через Лачинский коридор для получения медицинской помощи из-за проблемы с сердцем.
По данным армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией, возле моста Хакари.
Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.