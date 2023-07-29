Экс-аналитик ЦРУ предрек развал НАТО после победы России на Украине

«Что приводит большую часть Запада в ужас, так это то, что Россия победит, а не "если она победит". И когда она одержит победу, это будет представлять экзистенциальную угрозу для НАТО. Альянс, вероятно, перестанет существовать в том виде, в котором мы его знаем», — пояснил эксперт.