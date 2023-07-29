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ЕС отказался признавать пришедших к власти в Нигере мятежников

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает правительство Нигера, пришедшее к власти в результате мятежа. Об этом пишет ТАСС.

Генерал нигерийской армии Абдурахман Тчиани ранее объявил себя председателем «Национального совета спасения родины».

«Евросоюз не признает и не будет признавать власти, образовавшиеся в результате путча в Нигере», - подчеркнул Боррель.

AFP: Военным Нигера поручили восстановить конституционную власть в стране в течение 15 дней

Чиновник отметил, что в стране следует восстановить конституционный порядок.

Государства Евросоюза, уточнил он, прекращают финансовую поддержку Нигера и приостанавливают сотрудничество с ним.

Напомним, что международные организации, а также внешнеполитические ведомства крупных держав осудили действие силовиков африканского государства и призвали к восстановлению конституционной власти.

Так, Совбез Африканского союза потребовал от армии Нигера немедленно вернуться в казармы, восстановить конституционный порядок в течение 15 дней максимум.

Совбез ООН, в свою очередь, призвал освободить президента Мохамеда Базума и его семью, восстановить порядок в стране.

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