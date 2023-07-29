США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр. Об этом говорится в итоговом заявлении AUSMIN, передает РИА Новости.
Отмечается, что центр появится «в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году». Он укрепит сотрудничество в области разведки и займется «анализом вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе».
В заявлении также указывается, что США и Австралия будут пытаться углубить сотрудничество с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей.
Ранее сообщалось, что военные базы на севере Австралии будут модернизированы для использования ВВС США.
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