США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр. Об этом говорится в итоговом заявлении AUSMIN, передает РИА Новости.

Отмечается, что центр появится «в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году». Он укрепит сотрудничество в области разведки и займется «анализом вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе».

В заявлении также указывается, что США и Австралия будут пытаться углубить сотрудничество с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей.