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США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр. Об этом говорится в итоговом заявлении AUSMIN, передает РИА Новости.

США и Австралия создадут объединенный разведывательный центр
© РИА Новости

Отмечается, что центр появится «в рамках организации оборонной разведки Австралии к 2024 году». Он укрепит сотрудничество в области разведки и займется «анализом вопросов, представляющих общий стратегический интерес в Индо-Тихоокеанском регионе».

В заявлении также указывается, что США и Австралия будут пытаться углубить сотрудничество с Индией, Индонезией, Филиппинами и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что военные базы на севере Австралии будут модернизированы для использования ВВС США.

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