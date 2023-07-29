Вучич приравнял поражение Украины в конфликте с Россией к проигрышу НАТО

«Боюсь, что ни одна из сторон не может позволить проиграть. С одной стороны, Путин не должен проиграть. (...) Запад не должен проиграть, то есть Украина не должна проиграть, потому что тем самым потерпит поражение Америка, Евросоюз, то есть НАТО и коллективный Запад», — сказал Вучич.