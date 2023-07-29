Вучич приравнял поражение Украины в конфликте с Россией к проигрышу НАТО

Поражение Украины в конфликте с Россией будет означать проигрыш коллективного Запада, в том числе и НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Prva.
Он выразил беспокойство по поводу текущего направления конфликта, а также выразил мнение, что в определенный момент могут прорваться какие-то рубежи, что приведет к катастрофе со стороны России или Украины.
Он добавил, что боевые действия на Украине ведутся на терпение и истощение.
Ранее президент Сербии заявил, что страна не будет вводить санкции против России из-за своих моральных принципов. По его словам, западные страны используют двойные стандарты при обсуждении украинского конфликта.
Lenta.ru: главные новости