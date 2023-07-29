Вучич: Приштина старается вызвать конфликт Сербии и НАТО
«Премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Republika.
«Курти ищет достаточные обоснования для той глупости, которую он произносит, пытаясь втянуть Сербию в конфликт с НАТО. Мы должны этого избежать. Здесь нет большой философии», - сказал Вучич.
По его словам, у Курти «серьезные комплексы». Он 21 раз упомянул в недавнем интервью президента Сербии,
Вучич указал, что Белград вкладывает большие деньги в армию: затраты исчисляются миллиардами евро. Есть причины уважать сербскую армию, но причин бояться её - нет.
Президент отметил, что сербская армия в 12 раз мощнее, чем 10 лет назад.
«Это несопоставимые категории. Мы восполнили все запасы нефти и нефтепродуктов на 100 процентов. У нас запасы продовольствия доведены до 100 процентов. Мы продолжаем программы развития нашей военной промышленности. Мы следим за всем, что происходит на Украине», - заявил Вучич.
Он отметил, что Сербия купила американские «Хаммеры» и установила на них «Мистрали», а «всё, что сегодня летает в ВВС Сербии, вооружено до зубов».
«Сегодня несравнимо, несравнимо, несравнимо сложнее атаковать Сербию с воздуха», - сказал Вучич, вспоминая вторжение НАТО в Сербию в 1999-м году.
Армия должна быть сдерживающим фактором для всех тех, кто намерен осуществлять агрессию против Сербии. Сам Белград намерен быть нейтральным в военном отношении, и пытается всеми силами сохранить мир, добавил Вучич.