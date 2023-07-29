«Премьер» самопровозглашенного Косово Альбин Курти добивается вооруженного столкновения Сербии и НАТО. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает Republika.

«Курти ищет достаточные обоснования для той глупости, которую он произносит, пытаясь втянуть Сербию в конфликт с НАТО. Мы должны этого избежать. Здесь нет большой философии», - сказал Вучич.

По его словам, у Курти «серьезные комплексы». Он 21 раз упомянул в недавнем интервью президента Сербии,

Вучич указал, что Белград вкладывает большие деньги в армию: затраты исчисляются миллиардами евро. Есть причины уважать сербскую армию, но причин бояться её - нет.

Президент отметил, что сербская армия в 12 раз мощнее, чем 10 лет назад.

«Это несопоставимые категории. Мы восполнили все запасы нефти и нефтепродуктов на 100 процентов. У нас запасы продовольствия доведены до 100 процентов. Мы продолжаем программы развития нашей военной промышленности. Мы следим за всем, что происходит на Украине», - заявил Вучич.

Он отметил, что Сербия купила американские «Хаммеры» и установила на них «Мистрали», а «всё, что сегодня летает в ВВС Сербии, вооружено до зубов».

«Сегодня несравнимо, несравнимо, несравнимо сложнее атаковать Сербию с воздуха», - сказал Вучич, вспоминая вторжение НАТО в Сербию в 1999-м году.