В столице Нидерландов прошла акция протеста против продолжения военной поддержки Украины со стороны правительства, передает ТАСС. По информации агентства, в демонстрации поучаствовали сотни человек, они прошли по Амстердаму с белыми флагами.

Как отметил одни из участников протеста и пресс-конференции Аб Гителинк, «раскол Украины» неизбежен, и он необходим для формирования нового порядка. По его словам, часть жителей этого государства уже сделала выбор в пользу России и люди должны иметь подобное право.