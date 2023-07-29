Глава парламента непризнанного Карабаха Товмасян ушел в отставку
Глава Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артур Товмасян ушел в отставку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.
По данным агентства, Товмасян заранее объявил о своем намерении. Его действия не явились неожиданностью для региона.
Напомним, что властям Армении, Азербайджана и НКР не удается разрешить ситуацию с Карабахом на протяжении более чем 30 лет.
В течение этого периода между сторонами нередко начинались боевые действия, их удавалось остановить при посредничестве России и ряда других стран.
В сентябре 2020 года ситуация в регионе резко обострилась, частично разрешить ее удалось только через 2 месяца, в ноябре. В дальнейшем стороны проводили переговоры, как на региональных, так и на международных площадках.
Вопрос с Карабахом, несмотря на все усилия дипломатов, по-прежнему остается неурегулированным в полном объеме, мирный договор между Ереваном и Баку пока не подписан.