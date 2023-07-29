Глава парламента непризнанного Карабаха Товмасян ушел в отставку

Глава Национального собрания (парламента) непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Артур Товмасян ушел в отставку, пишет РИА «Новости» со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, Товмасян заранее объявил о своем намерении. Его действия не явились неожиданностью для региона.

Напомним, что властям Армении, Азербайджана и НКР не удается разрешить ситуацию с Карабахом на протяжении более чем 30 лет.

В течение этого периода между сторонами нередко начинались боевые действия, их удавалось остановить при посредничестве России и ряда других стран.

В сентябре 2020 года ситуация в регионе резко обострилась, частично разрешить ее удалось только через 2 месяца, в ноябре. В дальнейшем стороны проводили переговоры, как на региональных, так и на международных площадках.