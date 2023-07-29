Американский правозащитник и политик Аджаму Барака обвинил Запад в том, что он придерживается нечестной линии поведения в вопросе зерновой сделки с Россией.

«Зерновая сделка в Черном море не сорвалась бы, если бы Запад выполнил свою часть соглашения и снял ограничения в отношении российского зерна и удобрений», — написал Барака на своей странице в Twitter.

Эксперт добавил, что западные СМИ намеренно об этом ничего не пишут.

22 июля 2022 года представители России, Украины, Турции и ООН подписали в Стамбуле «зерновую сделку». Соглашение предполагает содействие России к вывозу украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

В Стамбуле также был подписан меморандум между РФ и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

17 июля 2023 года сделка прекратила действие. Президент России Владимир Путин заявлял, что Россия вернется в зерновую сделку в случае снятия ограничений с ее сельскохозяйственного экспорта.