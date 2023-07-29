Польша силой вытеснила в Белоруссию пять мигрантов

Военные из Польши силой вытеснили через границу пятерых мигрантов. Об этом сообщает Госпогранкомитет Белоруссии в Telegram-канале.

По его данным, польские силовики ночью доставили группу иностранных граждан к границе с Белоруссией. Они подвели людей в наручниках к заграждению. Затем военные применили слезоточивый газ и физическую силу. Таким образом, они заставили беженцев уйти на территорию республики через калитку, якобы предназначенную для животных.