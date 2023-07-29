Ким Чен Ын устроил теплый прием для делегации Китая

Глава КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 28 июля, устроил прием для партийно-правительственной делегации КНР во главе с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, заместителем председателя Постоянного комитета ВСНП Ли Хунчжуном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), пишет РИА Новости.

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Агентство отмечает, что встреча прошла «в теплой атмосфере, полной товарищеского содружества». Северокорейский лидер также сфотографировался с членами делегации на память. По итогам приема стороны договорились вместе реагировать на «сложную» международную обстановку и непрерывно развивать дружбу и товарищеское сотрудничество.

Ким Чен Ын несколько раз поблагодарил делегацию за послание от китайского коллеги Си Цзиньпина и заявил, что рад успехам Китая на международной арене. Глава КНДР также отметил, что корейский народ «навеки будет помнить и восхвалять боевые подвиги и вклад китайских добровольцев, которые воевали вместе с народом КНДР в одном окопе».