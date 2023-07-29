Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности
Японии следует быть более осторожной в действиях и заявлениях о военной безопасности. Такое мнение выразил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в социальной сети WeChat.
Таким образом он прокомментировал новую версию Белой книги Японии — ежегодного доклада министерства обороны страны. В докладе утверждается, что баланс военных сил при сравнении Тайваня и материкового Китая стремительно склоняется в пользу последнего. Япония в ответ на такие действия впервые ужесточила риторику в отношении Китая и назвала его военное развитие «стратегическим вызовом».
Такие заявления возмутили Тань Кэфэя. Он призвал Японию проявлять осторожность в словах и действиях в области военной безопасности, а также предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений «в нужное русло». По его словам, новая версия Белой книги обороны Японии придерживается ошибочного восприятия Китая.
«Китайские вооруженные силы всегда были твердой силой по поддержанию мира и стабильности во всем мире», — указал Тань Кэфэй, добавив, что КНР «никогда никому не бросали вызов» и уж тем более не намеревались никому угрожать.