Китай призвал Японию быть осторожнее в заявлениях о военной безопасности

Японии следует быть более осторожной в действиях и заявлениях о военной безопасности. Такое мнение выразил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй, передает РИА Новости со ссылкой на официальный аккаунт оборонного ведомства Китая в социальной сети WeChat.

Таким образом он прокомментировал новую версию Белой книги Японии — ежегодного доклада министерства обороны страны. В докладе утверждается, что баланс военных сил при сравнении Тайваня и материкового Китая стремительно склоняется в пользу последнего. Япония в ответ на такие действия впервые ужесточила риторику в отношении Китая и назвала его военное развитие «стратегическим вызовом».

Такие заявления возмутили Тань Кэфэя. Он призвал Японию проявлять осторожность в словах и действиях в области военной безопасности, а также предпринять усилия для возвращения двусторонних отношений «в нужное русло». По его словам, новая версия Белой книги обороны Японии придерживается ошибочного восприятия Китая.