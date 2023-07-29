Украине предрекли невыгодные условия выхода из конфликта с Россией

После завершения специальной военной операции (СВО) Украина будет в плачевном положении. Об этом заявляет бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.

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Он считает, что Киеву придется соблюдать нейтралитет, как и требовала российская сторона до начала СВО. Фриман добавил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО или возвращения потерянных территории.

«Она (Украина — прим. «Ленты. ру»), вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета», — говорит дипломат.