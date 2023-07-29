После завершения специальной военной операции (СВО) Украина будет в плачевном положении. Об этом заявляет бывший американский дипломат Час Фриман в интервью Youtube-каналу Neutrality Studies.
Он считает, что Киеву придется соблюдать нейтралитет, как и требовала российская сторона до начала СВО. Фриман добавил, что Украине не стоит ожидать вступления в НАТО или возвращения потерянных территории.
«Она (Украина — прим. «Ленты. ру»), вероятно, потеряет выход к Черному морю. Страна выйдет из военного противостояния в худших кондициях, чем если бы она сразу заняла позицию нейтралитета», — говорит дипломат.
От США, которые не помешали проведению контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), зависит, ждет ли республику судьба еще одной Сирии. Такое развитие событий ранее предрек колумнист Responsible Statecraft (RS) Дэниел Ларисон.