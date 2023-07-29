Украина занялась шантажом Израиля

Израиль должен предоставить Украине комплексы защиты от баллистических ракет, чтобы «защитить своих граждан». Такое заявление сделал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Об этом пишет газета Israel Hayom, передает РИА Новости.

Он обратился к Тель-Авиву с призывом отправить Киеву в помощь системы для защиты от баллистических ракет, намекнув на некую опасность для граждан Израиля, посещающих Украину. Корнийчук выразил уверенность, что система «Железный купол» не будет эффективна против оружия, которое используют войска РФ.

Посол Украины добавил, что в предстоящий праздник Рош ха-Шана в Умань приедут тысячи еврейских паломников-хасидов, а Киев с учетом всех обстоятельств «не может поручиться за их безопасность».

«Если Израиль не хочет помочь защитить украинцев, возможно, он хотел бы защитить своих граждан?» — задался вопросом Корнийчук, его цитату приводит Israel Hayom.