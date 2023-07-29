УПЦ отказалась исполнять решение Зеленского о переносе празднования Рождества

Украинская православная церковь (УПЦ) продолжит праздновать Рождество 7 января, несмотря на подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон о переносе его празднования в стране на 25 декабря. Об этом сообщил председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент.

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Он отметил, что на Украине 25 декабря уже несколько лет является выходным, но о празднике в этот день почти ничего не напоминает.

— Будущее Рождество Христово большинство украинцев самых разных конфессий будут встречать так, как это делали и раньше. Конечно, можно было бы рассчитывать на уважение к этим людям и их традициям. Но имеем то, что имеем, — высказался митрополит Климент в беседе с изданием «Страна.ua».

Он напомнил, что празднование Рождества 7 января совпадает не с русской традицией, а с календарной традицией церкви в Иерусалиме. По его словам, все главные торжества Православной церкви до сих пор совершаются по юлианскому календарю, сообщает РИА Новости.