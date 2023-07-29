Украине грозит худшее уже в ближайшие месяцы

Жителям Украины грядущей зимой грозят холода. Им посоветовали запастись генераторами, так как неизвестно, будут ли блэкауты в этом сезоне. Об этом заявил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что ремонт поврежденного в ходе обстрелов оборудования и модернизация инфраструктуры продолжается, есть шанс, что процесс будет завершен к началу холодов. Однако жителям Украины нужно готовиться к любым сценариям.

«Никто сейчас не может сказать, будут ли блэкауты, равно как и никто не может дать гарантию, что все будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдем зиму», — сказал Кудрицкий.

Он посоветовал не избавляться от генераторов, а напротив — купить для них горючее и провести техническое обслуживание, так как при худшем развитии событий они могут пригодиться.