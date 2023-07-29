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Посольство Китая в США прокомментировало выделение Тайваню военной помощи

Посольство КНР в Вашингтоне призвало США прекратить продавать оружие Тайваню и провоцировать напряженность в Тайваньском проливе. Об этом РИА Новости заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй.

Китай отреагировал на выделение Тайваню военной помощи от США
© Walid Berrazeg, Keystone Press Agency, GlobalLookPress

Китайское посольство призвало США уважать принцип «одного Китая», а также придерживаться трех совместных коммюнике КНР-США. Вашингтон должен перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе, говорится в заявлении дипломата.

Ранее президент США Джозеф Байден поручил главе Госдепа Энтони Блинкену выделить военную помощь Тайваню в размере 345 миллионов долларов. Как сообщал телеканал ABC, в пакет вооружений войдут переносные зенитно-ракетные комплексы, огнестрельное оружие, ракеты, средства разведки и наблюдения. Оружие выделят из резервов Минобороны США.

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