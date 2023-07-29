Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов

Президент США Джо Байден распорядился выделить 345 миллионов долларов на помощь Тайваню в обеспечении обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенный меморандум.

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В документе указано, что соответствующие полномочия получила его администрация, сумму до 345 млн долларов они проведут через Пентагон. Средства пойдут на оборонные услуги, а также для обучения и тренировок в помощь Тайваню.

Агентство напоминает, что напряженная ситуация вокруг Тайваня обострилась еще сильнее после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который до сих пор считает остров одной из своих провинций, возмутился визиту Пелоси и увидел в этом шаге намерение Тайваня выйти из под контроля КНР и поддержку таких желаний Вашингтоном. Китай в ответ провел масштабные военные учения.