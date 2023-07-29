Байден поручил выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов
Президент США Джо Байден распорядился выделить 345 миллионов долларов на помощь Тайваню в обеспечении обороны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенный меморандум.
В документе указано, что соответствующие полномочия получила его администрация, сумму до 345 млн долларов они проведут через Пентагон. Средства пойдут на оборонные услуги, а также для обучения и тренировок в помощь Тайваню.
Агентство напоминает, что напряженная ситуация вокруг Тайваня обострилась еще сильнее после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, который до сих пор считает остров одной из своих провинций, возмутился визиту Пелоси и увидел в этом шаге намерение Тайваня выйти из под контроля КНР и поддержку таких желаний Вашингтоном. Китай в ответ провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Коммунистической партией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Неформальные и деловые контакты между сторонами возобновились только в конце 1980-х годов. И только в 1990-х годах создались связи и между неправительственными организациями КНР и Тайваня.