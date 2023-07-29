Байден пошутил, что занимается политикой уже 600 лет

Президент США Джо Байден высказался на тему своего возраста, заявив, что уже шесть веков находится в политике, его слова приводит пул Белого дома. Шутка прозвучала на мероприятии по сбору средств для избирательной кампании в штате Мэн .

"Я знаю, что по виду не скажешь, но я долго этим занимаюсь. <...> Я здесь уже 600 лет", — сказал Байден.

Политику в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает оговорки в публичных выступлениях, которые в США стали шутливо именовать «байденизмами». Помимо прочего, он часто иронизирует по поводу своего возраста и уже говорил о том, что ему 200 и 300 лет. При этом Байден настаивает, что находится в «расцвете сил».