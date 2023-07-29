Американский полковник в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Россия обладает крупнейшим в мире запасом ядерного оружия, а также является одним из крупнейших производителей энергии и сельскохозяйственной продукции. Об этом он написал в своей статье для 19fortyfive.

«У них есть козыри, которые делают фактически невозможным мириться с прямым военным поражением», — подчеркнул он. По его словам, западным странам следует это «трезво понять».

Дэвис считает, что Запад недооценивает Вооруженные силы России, а также решимость российского лидера Владимира Путина защищать «занятые территории».

По его словам, российские официальные лица неоднократно заявляли, что Москва готова применить ядерное оружие лишь при условии угрозы территории страны, к которой Россия относит и новые территории.