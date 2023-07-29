Militaire: Греция планирует сменить посла в России

Греция намерена отправить послом в Российскую Федерацию Екатерини Ксагорари, которая в текущий момент возглавляет греческое диппредставительство в Берне.

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Об этом сообщает Militaire. Издание подчеркивает, что нынешний посол Греции в России Екатерина Насика покидает посольство в Москве. Она должна стать послом в Вашингтоне. В публикации подчеркивается, что Екатерини Ксагорари ранее также была послом Греции в Австралии.

Официально МИД Греции не сообщал о намерении сменить своего посла в России. До этого в Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва расценивает требование МИД ФРГ о закрытии четырех российских генконсульств в Германии как недружественный шаг, направленный на разрушение российско-германских отношений.