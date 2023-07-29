Президент ЮАР: конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём

Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что российско-украинский конфликт должен завершиться мирным путем, это отвечает интересам обеих государств. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, страны Африки выступают в поддержку мира, а во многом приезд их представителей на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург является свидетельством этого. До этого стало известно, что Рамафоса заявил, что надеется на то, что на встрече стран Африки, которые ранее выдвинули мирную инициативу по Украине, с президентом России Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение некоторых предложений этого мирного плана. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили "Известия".
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников. "Газета.Ru" следит за хроникой событий.