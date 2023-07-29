Президент ЮАР: конфликт на Украине должен быть разрешён мирным путём

По его словам, страны Африки выступают в поддержку мира, а во многом приезд их представителей на саммит Россия — Африка в Санкт-Петербург является свидетельством этого. До этого стало известно, что Рамафоса заявил, что надеется на то, что на встрече стран Африки, которые ранее выдвинули мирную инициативу по Украине, с президентом России Владимиром Путиным удастся обсудить выполнение некоторых предложений этого мирного плана. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия открыта к сотрудничеству со странами Африки в совместном создании спутников, сообщили "Известия".