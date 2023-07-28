Байден забыл подписать документ, ради которого выступил с речью

Президент США Джо Байден выступил с речью по случаю принятия документа о поддержке американских производителей. После этого он забыл подписать сам документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что после речи Байден пошёл приветствовать собравшихся на мероприятии. Через несколько секунд его остановил один из помощников, которые напомнил президенту о документе.

«Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», – заявил Байден, после чего наконец-то поставил подпись на приказе.