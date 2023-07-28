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Байден забыл подписать документ, ради которого выступил с речью

Президент США Джо Байден выступил с речью по случаю принятия документа о поддержке американских производителей. После этого он забыл подписать сам документ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Байден забыл подписать документ, ради которого выступил с речью
© globallookpress.com

Отмечается, что после речи Байден пошёл приветствовать собравшихся на мероприятии. Через несколько секунд его остановил один из помощников, которые напомнил президенту о документе.

«Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия», – заявил Байден, после чего наконец-то поставил подпись на приказе.

Ранее Байден заявил, что в США могут начать красить крыши домов в белый цвет, чтобы справиться с экстремальной жарой.

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