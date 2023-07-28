Венгрия предупредила об ухудшении условий для переговоров по Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться. Об этом сообщает ТАСС.

Глава ведомства предложил Москве и Киеву начать переговоры прямо сейчас.

«Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних», — отметил он.

Сийярто также выразил признательность правительству Турции. По его словам, Анкаре удалось успешное посредничество между сторонами украинского конфликта при заключении зерновой сделки в 2022 году.