Венгрия предупредила об ухудшении условий для переговоров по Украине
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в дальнейшем условия для мирных переговоров по Украине будут только ухудшаться. Об этом сообщает ТАСС.
Глава ведомства предложил Москве и Киеву начать переговоры прямо сейчас.
«Вчерашние условия были лучше, чем сегодняшние, а завтрашние условия будут хуже сегодняшних», — отметил он.
Сийярто также выразил признательность правительству Турции. По его словам, Анкаре удалось успешное посредничество между сторонами украинского конфликта при заключении зерновой сделки в 2022 году.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Россию нельзя отделить от всего мира. «Конечно, Европу можно отделить от российской энергии, но это на самом деле иллюзия и не возымеет эффекта, потому что Россию нельзя отделить от остальной части мира», — отметил политик.