Белый дом прокомментировал обстрел Таганрога

Белый дом прокомментировал украинский удар по Таганрогу
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление Кирби сделал во время регулярного онлайн-брифинга для журналистов. По его словам, США не поощряют ударов по российской территории, а также не содействуют им.
«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», – заявил Кирби.
Кроме того, Кирби переадресовал вопрос о том, относится ли удар по Таганрогу к контрнаступлению ВСУ. По его словам, этот вопрос необходимо задать военному командованию Украины.
28 июня в центр Таганрога прилетела украинская ракета. Произошёл мощный взрыв, в результате которого пострадало несколько человек.
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