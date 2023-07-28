Белый дом прокомментировал обстрел Таганрога

Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби прокомментировал удар ВСУ по Таганрогу. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Кирби сделал во время регулярного онлайн-брифинга для журналистов. По его словам, США не поощряют ударов по российской территории, а также не содействуют им.

«Мы дали очень ясно понять, что мы не поощряем атак внутри России и не содействуем им», – заявил Кирби.

Кроме того, Кирби переадресовал вопрос о том, относится ли удар по Таганрогу к контрнаступлению ВСУ. По его словам, этот вопрос необходимо задать военному командованию Украины.