$90.98+0.9699.96-0.26

Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера

Евросоюз (ЕС) прекратил финансовую поддержку Нигера. Об этом сообщает Reuters.

Евросоюз приостановил финансовую поддержку Нигера
© globallookpress.com

Кроме того, США пригрозили сделать то же самое после того, как на этой неделе военные объявили о свержении демократически избранного президента Мохамеда Базума.

Отмечается, что, по банным Всемирного банка, Нигер — одна из беднейших стран мира. Раньше она получала на развитие около двух миллиардов долларов.

«В дополнение к немедленному прекращению поддержки бюджета все действия по сотрудничеству в области безопасности приостанавливаются на неопределенный срок с немедленным вступлением в силу», — цитирует издание заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

Совет Безопасности ООН призвал немедленно освободить президента Нигера

Военные Нигера объявили о свержении президента и закрытии границ страны в ночь на 27 июля. Поводом для мятежа, как уточнялось, стали планы главы государства уволить командира президентской гвардии Омара Чиани. Командование Вооруженных сил Нигера позже заявило о солидарности с мятежниками.

Впоследствии лидера мятежного «Национального совета по защите отечества» объявили главой государства. Мятежники также приостановили действие конституции страны. Принимать новую власть в Нигере уже отказался Евросоюз.

5
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости