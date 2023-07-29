СМИ: Запад приказал Украине взять Крым

Страны Запада видят в Крыме важную цель для контрнаступления Украины, полуостров имеет большое символическое значение. Об этом говорится в статье американского портала Military Watch Magazine.

Авторы статьи также отмечают, что отсутствие у Украины военно-воздушных сил и существенные проблемы, появившиеся в результате истощения ее систем противовоздушной обороны, подорвали потенциальные усилия Вооруженных сил страны по достижению этой цели.

Согласно заявлению представителя украинских Военно-воздушных сил (ВВС) Юрия Игната, слова которого приводят «Известия», Россия обладает значительным преимуществом перед Вооруженными силами Украины в радиоэлектронной борьбе (РЭБ), особенно в контексте борьбы с дронами.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.